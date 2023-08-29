«بحوث الصحراء»: مشروع مستقبل مصر هدفه سد الاحتياجات الغذائية

قال الدكتور صفي الدين متولي، نائب رئيس مركز بحوث الصحراء، إن أهم الأهداف الرئيسية لمشروع مستقبل مصر هو سد الفجوة الغذائية وتقليل الاستيراد، مشيرًا إلى أن المشروع بدأ بنحو 150 ألف فدان، والآن نحن بصدد العمل على الوصول لـ2.2 مليون فدان، وهو رقم ليس بالقليل ليضاف على خريطة استصلاح الأراضي بأي دولة بالعالم.

نسير على محاور مختلفة داخل مشروع مستقبل مصر

وأضاف نائب رئيس مركز بحوث الصحراء، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن مشروع مستقبل مصر جرى بناء على عدة محاور مختلفة، شملت:

- توسيع الرقعة الزراعية وهو هدف قومي مع زيادة عدد السكان الموجود والاضطراب العالمي بسوق الغذاء، فلم يكن لدى الدولة سوى التفكير بالمستقبل.

- تحديد نوعيات مزروعات الغذاء وفرض ثقافات على المجتمع المصري بالتأقلم مع البيئات بالتغيرات المناخية، مثل الاهتمام بزراعة المحاصيل الزيتية، والتي كنا نستورد منها 98% من الاستهلاك المصري حتى عام 2012 ، موضحا أن النظام الذي يتبعه مشروع مستقبل مصر هو نظام الـ1000 فدان، والقطعة الواحدة 1000 فدان وهي مساحة ليست بالصغيرة.

- وضع على خريطة مصر الزراعية محاصيل جديدة مثل أنواع من البطاطس جديدة والخضر والفاكهة والكنوة.

مرحلة التغير المناخي الذي يفرض ثقافات غذائية ونباتية

ولفت إلى أن الفترة المقبلة تشهد العديد من التغيرات المناخية التي تفرض ثقافات غذائية ونباتية على العالم كله، ومشددًا «لن ننتظر حدوث كوارث جديدة، ويجب استنباط أنواع جديدة على هذه المساحات أو تتلاشى تحت ضغط الإجهاد الملحي أو الشمس أو الحرارة أو الرياح».