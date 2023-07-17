اتحاد الجمعيات الأهلية: سد الفجوة الغذائية أولوية التحالف الوطني

قال الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إنّ التحالف الوطني للعمل الأهلي، سيكون مرتبطا بقانون التحالف الوطني، بعد موافقة مجلس النواب عليه، موضحا أنّ مشروع القانون سيكون خارطة طريق للتحالف والشركاء، وسيتم تشكيل لجنة مؤقتة من قبل رئيس الجمهورية، تكون معنية بعمل جمعية عامة لانتخاب مجلس أمناء للتحالف الوطني وفقا للقانون.

تنفيذ أهداف قانون التحالف الوطني

وأكد عبدالقوي لـ«الوطن»، أنّه سوف يتم العمل خلال الفترة المقبلة من خلال الأهداف المنصوص عليها في قانون التحالف، سواء إقامة المشروعات التنموية، وإقامة المؤتمرات للتوعية بالموضوعات المختلفة والقضايا المختلفة، وستكون مهمة مجلس الأمناء الأساسية بعد تشكيله هي توحيد الجهود، مؤكدا أنّ القانون يسمح بانضمام مؤسسات جديدة إلى التحالف الوطني.

أولويات التحالف

وتابع رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أنّنا سنشهد العديد من الفعاليات والبرامج بمشاركة أعضاء التحالف، ونستهدف خلال الفترة القادمة سد الفجوة الغذائية، وإقامة المشروعات التنموية، والمشروعات الزراعية من خلال مبادرة ازرع، إضافة إلى الخدمات العلاجية ودعم الموهوبين، والفئات الأكثر احتياجا وذوي الهمم.