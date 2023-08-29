ما الحالات التي لا يجوز الطعن عليها أمام محكمة النقض؟.. قانوني يوضح

قال المحامي والخبير القانوني عمرو عبد السلام، إن هناك حالات لا يجوز الطعن عليها أمام محكمة النقض، بحسب القانون رقم 57 لسنة 1959، وتكون في الأحكام الصادرة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه.

لا يجوز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة في المخالفات

وأضاف خلال حديثه لـ«الوطن»، أن الأحكام الصادرة أيضًا من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية لا يجوز الطعن عليها، مشيرًا إلى أن الدعاوي المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية فلا يجوز الطعن عليها.

وأشار إلى أنه لا يجوز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة في المخالفات، إلا إذا كانت المخالفة مرتبطة بجنحة ارتباطا لا يقبل التجزئة، وبشرط أن يرفع الطعن عنها وعن الجنحة معًا، ولا يجوز الطعن من أي من الخصوم في الدعويين الجنائية والمدنية، إلا فيما يتعلق بحقوقه.

وأوضح أنه لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزًا، فضلًا عن أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا بنى عليها منع السير في الدعوى.