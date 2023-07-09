السيسي يشهد أداء اليمين لرؤساء محكمة النقض والنيابة الإدارية وقضايا الدولة الجدد

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، أداء حلف اليمين لكل الآتي أسمائهم:

- المستشار حسني حسن عبداللطيف أبو زيد، رئيساً لمحكمة النقض.

- المستشار حافظ أحمد عباس محمد، رئيساً لهيئة النيابة الإدارية.

- المستشار مسعد عبد المقصود بيومي، رئيساً لهيئة قضايا الدولة.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنَّ الرئيس السيسي أكّد أهمية دور القضاء وهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة في إرساء العدالة وإعلاء كلمة القانون، مشيداً بما تقوم به تلك المؤسسات والهيئات القضائية الموقرة من أداء مهامها على الوجه الأكمل، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين وصون مصالح الوطن.

لرئيس يمنح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لقاضي ومستشارين

كما منح الرئيس عبدالفتاح السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكل من الآتي أسمائهم:

- القاضي محمد عيد محمد محجوب رئيس محكمة النقض السابق.

- المستشار عدلي عبد الفتاح زايد رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق.

- المستشار محمد محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة السابق.

وأعرب رئيس الجمهورية، في هذا الصدد عن خالص التقدير للمستشارين والقضاة، لجهودهم الكبيرة وما قدموه من عطاء وتفان وإخلاص، على مدار مسيرتهم الممتدة في العمل القضائي.