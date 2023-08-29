تايوان تحذر من تصاعد التوترات بعد عبور 12 طائرة عسكرية صينية خط الوسط

حذرت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الثلاثاء، من زيادة حادة محتملة في التوترات العسكرية بعد الإبلاغ عن تجدد النشاط العسكري الصيني، بما في ذلك طائرات مقاتلة تعبر الخط المتوسط الحساس لمضيق تايوان، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

واشتكت تايوان الخاضعة للحكم الديمقراطي، والتي تدعي الصين أنها أراضيها، لمدة ثلاث سنوات من الضغط العسكري المتزايد من بكين، ومعظمها في شكل سلاح جوي صيني يطير بالقرب من الجزيرة.

12 طائرة عسكرية صينية في تايوان

وقالت الوزارة إنها رصدت صباح اليوم، 12 طائرة عسكرية صينية في منطقة تحديد الدفاع الجوي، عبرت سبع منها الخط المتوسط - ست مقاتلات من طراز J-10 وطائرة مسيرة واحدة، وهناك خمس سفن صينية نفذت أيضا «دوريات استعداد قتالية» دون تحديد مكان لها،

وأضافت الوزارة، أن المضايقات العسكرية المستمرة من قبل الجيش الشيوعي في المنطقة قد تؤدي إلى زيادة حادة في التوترات وتفاقم الأمن الإقليمي، داعية بكين إلى الوقف الفوري لمثل هذه الأعمال الأحادية.

وأشارت الوزارة إلى أن الحفاظ على الوضع الراهن السلمي والمستقر في مضيق تايوان أمر بالغ الأهمية لأمن وازدهار منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وتتحمل جميع الأطراف، بما في ذلك بكين، مسؤولية مشتركة عن دعمه.

عمدة تايبيه: كلما زادت صعوبة البيئة زاد تواصل الجانبين

وحدثت المهمة الصينية الأخيرة في نفس اليوم الذي وصل فيه عمدة تايبيه تشيانج وان آن، من حزب الكومينتانج المعارض الرئيسي في تايوان والذي يفضل تقليديًا العلاقات الوثيقة مع بكين، إلى شنجهاي لإجراء محادثات سنوية بين مدينة ومدينة.

وقال مكتب عمدة تايبيه، إن حكومة المدينة كررت عدة مرات أنه «كلما زادت صعوبة البيئة، زاد تواصل الجانبين».

وأصدر أعضاء مجلس مدينة تايبيه عن الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم في تايوان بيانًا مشتركًا قالوا فيه إن على تشيانج «التحدث باسم الشعب التايواني» والمطالبة بإنهاء الأنشطة العسكرية الصينية.