أستاذ علوم سياسية من تايبيه: الصين بدأت الإعداد لعمليات عدائية ضد تايوان

علق بينج كوي تشين، الأستاذ المشارك بقسم الدبلوماسية في جامعة «تشنجتشي» الوطنية في تايوان، على موافقة الولايات المتحدة الأمريكية على تزويد تايوان بطائرات «إف-16»، في ظل اختراق الطائرات الصينية للأجواء التايوانية، معتبراً أن ذلك يأتي بسبب التهديدات المتزايدة التي تثيرها الصين في المنطقة.

تهديدات صينية متزايدة

وقال أستاذ العلوم السياسية، خلال مداخلة عبر سكايب من تايبيه، مع الإعلامية منى شكر في برنامج «العالم شرقاً»، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، إن هناك مخاوف متزايدة بسبب التهديدات الصينية على السيادة الجوية للقوات الجوية التايوانية.

وأوضح أن زيادة عدد الطائرات الصينية المقاتلة التي تخترق المجال الجوي التايواني مؤخراً، دفعت تايبيه لتعزيز قدرات القوات الجوية، وبرهنت الصين على نواياها بعد أن منعت توريد مقاتلات من طراز جديد لتايوان.

الصين تزيد من تهديداتها الجوية

وذكر أن الصين تزيد من تهديداتها الجوية يوماً بعد يوم في المجال الجوي التايواني، خاصةً على مدى الفترى الماضية، ما يبرهن أن الجيش الصيني يستعد لعمليات عدائية ضد تايوان.