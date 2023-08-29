النائب خالد بدوي: الرئيس السيسي حريص على تقديم الدعم لأسر الشهداء

أشاد النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ضم شهداء ومصابي العمليات الحربية من وزارة الدفاع فى الحروب السابقة، وشهداء ومصابي العمليات الإرهابية من وزارة الداخلية، بما في ذلك أسماء الشهداء والمصابين فى معركة الإسماعيلية في 25 يناير 1952 والشهداء والمصابين من المدنيين خلال بناء حائط الصواريخ في حرب الاستنزاف، إلى المستفيدين من الصندوق.

وأضاف في بيان له، أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس حرص مصر على دعم أسر الشهداء الذي ضحوا بأرواحهم في سبيل حماية هذا الوطن الغالي، معقبا: «الرئيس السيسي عمل على دعم أسر الشهداء منذ توليه مقاليد الحكم».

إشادة من التنسيقية

وأشار إلى أن الرئيس السيسي دائما ما يؤكد أن مصر لا تنسى أبنائها من الشهداء، كما أنه حريص على تقديم الدعم المعنوي والمادي لأسر الشهداء، تقديرا لما قدموه في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد حتى آخر قطرة دماء من أجسادهم.

وتابع أن التاريخ سيظل يذكر ما قام به رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة من تضحيات عبر التاريخ من أجل الحفاظ على الوطن وعلى أمنه واستقراره، موضحا أن توجيهات الرئيس السيسي بتعزيز حوافز صندوق الشهداء جاءت تقديرا لما قدموه من تضحيات.

مواصلة العمل على تعزيز الخدمات المقدمة من صندوق تكريم الشهداء

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بمواصلة العمل على تعزيز الخدمات المقدمة من صندوق تكريم الشهداء والمصابين، وصدق على ضم شهداء ومصابي العمليات الحربية من وزارة الدفاع في الحروب السابقة، وشهداء ومصابي العمليات الإرهابية من وزارة الداخلية، بما في ذلك أسماء الشهداء والمصابين في معركة الإسماعيلية في 25 يناير 1952 إلى المستفيدين من الصندوق، كما صدق على ضم الشهداء والمصابين من المدنيين أثناء بناء حائط الصواريخ في حرب الاستنزاف إلى الصندوق.