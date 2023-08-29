النائبة هند رشاد: توجيهات السيسي بتعزيز صندوق الشهداء تعكس العرفان بالجميل

قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة العمل على تعزيز الخدمات المقدمة من صندوق تكريم الشهداء والمصابين، يؤكد حرص القيادة السياسية على دعم أسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم لحماية مصر، علاوة على أن مصر لن تنسى أبنائها.

الرئيس السيسي يعمل على دعم أسر الشهداء

وأوضحت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، في تصريحات صحفية له، أن تصديق الرئيس السيسي لضم شهداء ومصابي العمليات الحربية من وزارة الدفاع في الحروب السابقة وشهداء ومصابي العمليات الإرهابية من وزارة الداخلية، بما في ذلك أسماء الشهداء والمصابين في معركة الإسماعيلية في 25 يناير 1952، إلى المستفيدين من الصندوق، تعكس نظرة القيادة السياسية الحكيمة للشهداء بحسبانهم وأنهم على قمة اهتمامات الدولة وشمول أسرهم بالرعاية.

تعزيز صندوق الشهداء

وأشارت إلى أن تعزيز مواصلة العمل لصندوق الشهداء يعكس الأصالة المصرية والعرفان بالجميل، وتقدير قيمة العطاء ويضرب أروع الأمثال ليكون نموذجا وقدوة.