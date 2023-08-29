الصين تخصص مكافأة للفتاة المتزوجة قبل سن الـ25

تقدم مقاطعة في شرق الصين للأزواج «مكافأة» قدرها ألف يوان لكل زوجين، إذا كانت العروس تبلغ من العمر 25 عامًا أو أقل، وهو أحدث إجراء لتحفيز الشباب على الزواج وسط مخاوف متزايدة بشأن انخفاض معدل المواليد، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

مكافأة لتعزيز الزواج والإنجاب

وذكر الإعلان الذي نُشر على حساب «ويتشات» الرسمي في مقاطعة تشانجشان الأسبوع الماضي، أن المكافأة كانت لتعزيز «الزواج والإنجاب في سن ملائم» لمن يتزوجون لأول مرة، كما تضمنت سلسلة من الدعم لرعاية الأطفال والخصوبة والتعليم للأزواج الذين لديهم أطفال.

ويأتي ذلك بسبب القلق المتزايد بخصوص انخفاض في عدد السكان في الصين منذ ستة عقود وشيخوخة سكانها السريعة؛ لذلك تحاول السلطات بشكل عاجل رفع معدل المواليد من خلال الحوافز المالية وتحسين مرافق رعاية الأطفال وغيرها من الإجراءات.

الحكومة تحدد السن الأدنى للزواج

وحددت الحكومة السن الأدنى القانوني للزواج في الصين بـ22 للذكور و20 للإناث، لكن عدد المقبلين على الزواج يتراجع، ما تسبب في انخفاض معدلات المواليد بسبب السياسات التي تجعل من الصعب على النساء العازبات إنجاب الأطفال.

وسجلت معدلات الزواج انخفاضًا قياسيًا في عام 2022 عند 6.8 مليون، وهو أدنى مستوى منذ عام 1986، وفقًا لبيانات حكومية صدرت في يونيو، وانخفض عدد الزيجات العام الماضي 800 ألف عن 2021.

انخفاض معدل الخصوبة في الصين

وأفادت وسائل إعلام رسمية أن معدل الخصوبة في الصين، وهو بالفعل أحد أدنى المعدلات في العالم، انخفض إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 1.09 في عام 2022.

وأدت التكاليف المرتفعة لرعاية الأطفال والاضطرار إلى وقف حياتهم المهنية إلى منع العديد من النساء من إنجاب المزيد من الأطفال أو أي أطفال على الإطلاق.