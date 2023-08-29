زلزال يضرب الصين بقوة 5 درجات على مقياس ريختر

أعلن مركز الزلازل الصيني، اليوم الثلاثاء، وقوع زلزال شدته 5 درجات على مقياس ريختر، في منطقة سنجان ذاتية الحكم في شمال غرب الصين.

ونشر المركز على شبكة التواصل الاجتماعي Weibo، أنه جرى رصد وتسجيل وقوع هزة أرضية في تمام الساعة 16:08 من اليوم الثلاثاء، في مقاطعة باتشو في منطقة كاشغر، مضيفا أنه لا توجد هناك أي معلومات حول وقوع إصابات أو أضرار جسيمة جراء الزلزال.

وفي الوقت ذاته، فعلت مقاطعة فوجيان شرقي الصين، اليوم الثلاثاء، استجابة طوارئ من المستوى الثالث جراء إعصار ساولا التاسع الذي يضرب البلاد هذا العام، في تمام الساعة العاشرة صباحا.

ومن المرجح أن يجلب الإعصار عواصف وأمطار غزيرة إلى المقاطعة مع اقترابه من المناطق الساحلية من جنوب فوجيان إلى شرق قوانغدونغ، وهي مقاطعة جنوب الصين، حسبما ذكرت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

الإعصار ساولا فوق المحيط

وفي الساعة الثامنة من صباح اليوم الثلاثاء، بالتوقيت المحلي، شوهد ساولا فوق المحيط، على بعد حوالي 460 كيلومترا جنوب شرق إيلوانبي في تايوان الصينية، ومن المتوقع أن يتحرك أعصار ساولا نحو الشمال الغربي بسرعة حوالي 10 كيلومترات في الساعة مع وصوله إلى اليابسة في المناطق الساحلية بشرق قوانغدونغ مساء الجمعة أو صباح السبت المقبل حسبما ذكرت أحدث بيانات مراقبة الأرصاد الجوية.

وطلب مقر السيطرة على الفيضانات والإغاثة من الجفاف بمقاطعة فوجيان من قوارب الصيد في المياه المتضررة العودة إلى الموانئ بحثا عن مأوى، على أن يتوجه جميع الأشخاص الذين كانوا على متنها إلى الشاطئ قبل ظهر الأربعاء، مع إجلاء جميع العاملين في تربية الأحياء المائية الساحلية في فوجيان إلى الشاطئ.