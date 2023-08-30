وزير الداخلية يأمر بإبعاد 5 أفراد إلى خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

قرر الوزير محمود توفيق، وزير الداخلية، إبعاد 5 أفراد أجانب إلى خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، بينها شخص سوري الجنسية.

إبعاد سوري إلى خارج البلاد

ونشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم، قرارين للوزير، أولهما إبعاد عبدالسلام سعيد الشيخ ذكور، إلى خارج البلاد، وهو شخص سوري الجنسية من مواليد أول أغسطس 1980، لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وتضمن القرار الثاني إبعاد 4 أشخاص حاملي الجنسية الأوزباكستانية من مواليد أعوام 1987، و1990، و1982 إلى خارج البلاد.

قانون دخول وإقامة الأجانب بمصر والخروج منها

يأتي ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بمصر والخروج منها وتعديلاته.

وألزم الوزير محمود توفيق، مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتنفيذ القرار.