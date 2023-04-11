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وزير الداخلية يقرر إبعاد أوزباكستاني الجنسية لخارج البلاد

كتب:

محمد مجدي
08:42 ص | الثلاثاء 11 أبريل 2023
الوزير محمود توفيق وزير الداخلية

الوزير محمود توفيق وزير الداخلية

قرر محمود توفيق، وزير الداخلية، إبعاد شخص أوزباكستاني الجنسية يُدعى فريكود أكروم يالسميعلوفيتش، من مواليد 4 مايو 1992، إلى خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.

ونشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، في عددها الصادر قبل قليل، قرار وزير الداخلية، والذي حمل رقم 505 لسنة 2023.

يأتي ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بمصر والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة في 14 مارس 2023، بشأن طلب إبعاد أوزباكستاني الجنسية لخارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.