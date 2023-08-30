وزير قطاع الأعمال: زيادة رأس مال «القابضة للتشييد والتعمير» مليار جنيه

قرر الدكتور مهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام رئيس الجمعية العامة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، زيادة مليار جنيه على رأس مال الشركة الذي يبلغ نحو 3 مليارات جنيه.

زيادة رأس مال الشركة القابضة للتشييد

ونشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم، قرار الوزير بتعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشركة القابضة للتشييد والتعمير، بإدراج الزيادة فيها.

أسهم الشركة القابضة للتشييد

كما اشتمل القرار، على تحديد رأس مال الشركة المدفوع ليصبح 2.5 مليار جنيهًا بزيادة 500 مليون جنيهًا على القرار، موزعة على 25 مليون سه قيمة كل سهم منها 100 جنيهًا، وجمعيهم أسهم نقدية مملوكة للدولة بالكامل.

يأتي ذلك بناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للتشييد والتعمير بجلستها المنعقدة بتاريخ 6 يونيو الماضي، وعلى كتاب الشركة القابضة للتشييد والتعمير في هذا الصدد.