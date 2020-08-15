"القابضة للتشييد" تعلن بدء "التشغيل الفعلي" لمجزر توشكى

قال هشام أبو العطا رئيس الشركة القابضة للتشييد -إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إنَّ شركته بدأت التشغيل الفعلي لمجزر توشكى الآلي التابع لشركة جنوب الوادي.

وأضاف رئيس الشركة القابضة للتشييد، لـ"الوطن"، أنَّ شركته قد تدرس التوسع في المجازر الآلية، وذلك بعد دراسة نتائج تشغيل المجزر الجديد والنتائج المحققة فعليًا على أرض الواقع، لافتًا إلى أهمية استثمار أي نوع من الأصول يدر ربحًا للشركة والدولة بشكل عام.

وبدأت أعمال التشغيل التجريبي للمجزر الآلي بمنطقة توشكى التابع لشركة جنوب الوادي للتنمية التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

ويعد مجزر توشكى من أكبر المجازر المتطورة في مصر بتكنولوجيا حديثة، حيث يقوم بذبح الماشية آليا بشكل نظيف وصحي وآمن، وذلك بطاقة 45 رأس في الساعة، وبتكلفة إجمالية 100 مليون جنيه.

كان وفد شركة "Marel" الهولندية -الموردة لمعدات المجزر- وصل إلى مصر قبل أيام لإجراء التشغيل التجريبي للمجزر، وسيتمّ استغلال مجزر توشكى في ذبح الماشية الواردة من السودان، بموجب اتفاق وقعته شركة جنوب الوادي مع شركة "اتجاهات" السودانية، بما يسهم في توفير اللحوم للسوق المحلية وكذلك التصدير للخارج، ويتضمن المشروع أيضًا محجر يستوعب نحو 25 ألف رأس ماشية، وثلاجات ضخمة، وزراعة أعلاف على مساحة ألف فدان.

ويسهم المجزر في تنمية المنطقة المحيطة وإقامة مشروعات إنتاج زراعي وحيواني، حيث توجد نحو 15 دراسة لإقامة مشروعات استنادًا لوجود أراض زراعية وتربية ماشية.