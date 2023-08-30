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خبيرة أبراج: 6 كواكب تتراجع حتى منتصف سبتمبر.. تجنبوا تأثيرهم

كتب:

فادية إيهاب
03:26 م | الأربعاء 30 أغسطس 2023
أبراج- تعبيرية

أبراج- تعبيرية

نصحت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج والفلك، العديد من الأشخاص بالبحث عن أي وسيلة وقت تراجع 6 كواكب في الفترة ما بين 29 أغسطس وحتى منتصف سبتمبر، من أجل التنفيس عن النفس والاسترخاء سواء كان عن طريق سماع الموسيقى أو ممارسة اليوغا أو اللجوء للرسم أو الغناء لمن يفضل تلك الموهبة.

وتلك النصيحة التي قدمتها عبير فؤاد، في فيديو نشرته عبر قناتها الرسمية بمنصة الفيديوهات «يوتيوب» لتجنب تأثير تراجع  كل من «زحل، نبتون، عطارد، الزهرة، أورانوس، بلوتو»، والذين يسببوا حالة عامة من عدم التفاهم والصعوبة في التواصل وسوء الفهم بين الجميع، مما يلزم الهدوء وعدم التسرع.

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