بشرى سارة للمواطنين بشأن تراجع أسعار الهواتف المحمولة.. بشائر البريكس

قال محمد هداية الحداد، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية ونائب رئيس شعبة تجار المحمول بالغرفة التجارية بالجيزة، إن إعلان انضمام مصر لمجموعة بريكس خلال شهر يناير من العام المقبل 2024 هو أمر مهم للغاية، وسوف يؤثر إيجابياً على انخفاض أسعار الهواتف المحمول في مصر، معتبراً أنه يمثل بداية انفراجة في أسعار الهواتف المحمولة.

انخفاض أسعار الهواتف المحمولة

وأضاف «الحداد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن التأثير سوف يكون تدريجياً بداية من العام المقبل، على أن تشهد السوق المصرية انخفاضاً كبيراً في أسعار الهواتف المحمولة خلال فترة من 3 إلى 5 سنوات، حتى يشعر المواطنون بتغيير ملموس.

وأوضح «الحداد» أسباب تأثير انضمام مصر للبريكس على انخفاض أسعار الهواتف المحمولة، وهي لأن التعامل تجارياً سيكون من خلال العملة المحلية وهي الجنيه المصري، وبالتالي سينخفض التعامل بالدولار الأمريكي.

الحداد: التعامل بالعملة المحلية سيرفع من قيمة الجنيه

وأشار «الحداد» إلى أن دولة الصين تُعد صاحبة التعامل الأضخم في تصدير الهواتف المحمولة إلى مصر بنسبة تقترب من 90%، وتليها دولة الهند، وبعد التعامل تجارياً معها من خلال العملة المحلية وهي الجنيه المصري، سيرفع من قيمة الجنيه، وبالتالي سعر السلع سينخفض وستصبح هناك حالة من المرونة والرواج داخل السوق.

ويتوقع نائب رئيس شعبة تجار المحمول أن مصر خلال الفترة القادمة سوف تكون بوابة تصدير الهواتف المحمولة لأفريقيا.