هدية طلاب الثانوية العامة.. 4 موبايلات سعرها في حدود الـ5 آلاف جنيه

أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء امتحانات الثانوية العامة، ويمكن شراء هدايا بسيطة للطلاب الناجحين أبرزها الهواتف المحمولة، إذ ترصد «الوطن» في هذا التقرير أبرز 5 هواتف محمولة في حدود الـ5 آلاف جنيه، وفقًا لما ذكره أحمد الماحي صاحب محل لبيع الهواتف المحمولة في منطقة فيصل.

هاتف «سامسونج A13»

يعد هاتف سامسونج A13، من أفضل الهواتف في هذه الفئة السعرية، إذ يصل سعرة إلى 4999 جنيهًا، ويتميز بحجم شاشة 6.6 بوصة، والذاكرة الداخلية 64 جيجا بايت، والرامات 4 جيجا بايت، مع كاميرا خلفية بدقة 50 ميجا بيكسل، وبطارية 5 آلاف مللي أمبير.

هاتف «أوبو A16K»

أما هاتف هاتف «أوبو A16K» فهو من الهواتف الجديدة، إذ يأتي بحجم شاشة 6.52 بوصة، وذاكرة داخلية 64 جيجا بايت، ورامات 4 جيجا بايت، مع كاميرا خلفية 13 ميجا بكسل، وبطارية 4230 مللي أمبير، سعره في حدود 4599 جنيهًا.

هاتف «إنفينيكس هوت 20i»

رابع هذه الأجهزة هو هاتف «إنفينيكس هوت 20i» إذ يأتي بسعر في حدود الـ4990 جنيهًا، وبحجم شاشة 6.6 بوصة، والذاكرة الداخلية 128 جيجابايت، والرامات 6 جيجا بايت، مع كاميرا خلفية 13 ميجا بكسل، وبطارية 5 آلاف مللي أمبير.

هاتف «سامسونج A03»

أما هاتف «سامسونج A03» يأتي بحجم شاشة 6.5 بوصة، وذاكرة داخلية 128 جيجا بايت، ورامات 4 جيجا بايت، مع كاميرا خلفية 48 ميجا بيكسل، وبطارية 5 آلاف مللي أمبير، وسعره في حدود 4555 جنيهًا.

هاتف «ريلمي C21»

وأخيرًا، هاتف «ريلمي c21» من الهواتف التي نجحت بشكل كبير في السوق المصرية، ويأتي الهاتف بحجم شاشة 6.5 بوصة، وذاكرة داخلية: 64 جيجا بايت، ورامات 4 جيجا بايت، مع كاميرا خلفية 13 ميجا بيكسل، وبطارية 5 آلاف مللي أمبير، أما سعره فهو الأفضل في هذه الفئة السعرية ويبلغ 4390 جنيها.