1017 متسابقا في اختبارات حفظ القرآن بالإسكندرية تحت رعاية الأزهر

تابع هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر سير اختبارات بنك فيصل الإسلامي بالإسكندرية لحفظ القرآن الكريم برعاية الأزهر الشريف، التي ينظمها الجامع الأزهر للعام الثاني على التوالي، مشددا على تذليل العقبات أمام المتسابقين تيسيرا عليهم وتحفيزا لهم على التقدم في حفظ كتاب الله تعالى.

وتفقد عودة رواق العلوم الشرعية والعربية بسموحة بالإسكندرية، والذي يبلغ عدد الدارسين به 3294 دارسا، والذين أعربوا عن امتنانهم للانضمام لهذا الصرح العتيق، موجهين الشكر لفضيلة الإمام الأكبر لإتاحة الفرصة لطلب العلم الوسطي من منبعه الأصيل.

تشكيل لجان الاختبار

وتشكلت لجان الاختبار التي بلغ عدد المقيدين بها 1017متسابقا، تشكلت من عدد من أعضاء لجنة مراجعة المصحف، إلى جانب عدد من باحثي الجامع الأزهر، برئاسة عبد الكريم صالح، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف، وفضيلة الشيخ حسن عبد النبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف، وبإشراف أحمد همام، مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر.

الأنشطة العلمية للرواق الأزهري

وفي سياق سابق، صرح عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، أن مقر الاختبارات بالإسكندرية، التي تضم المتقدمين من محافظات كفر الشيخ والبحيرة ومطروح والإسكندرية ودمياط، هو المحطة الأولى لإجراء هذه الاختبارات والتي تشمل ثلاثة مقرات أخرى تُعقد بها الاختبارات في الأسابيع القادمة، وذلك تيسيرا على المتقدمين.

اختبارات القرآن الكريم مميكنة

وأوضح فؤاد، أن اختبارات القرآن الكريم تتم بتقنية الاختبار المميكن الذي يتم تسجيله بالصوت والصورة؛ ضمانًا للشفافية، والعدالة في توزيع الأسئلة، وتحقيقًا لمبدإ تكافؤ الفرص بين الممتحنين. وأعلن الجامع الأزهر على صفحته الرسمية على فيسبوك ، عن رابط للاستعلام عن مقر وموعد الاختبار لكل متقدم، وعلى أولياء أمور المتقدمين الراغبين في معرفة موعد ومكان اختبار أبنائهم الدخول على رابط الاستعلام التالي: https://service.azhar.eg/Services/result.html?fid=255

يأتي ذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وباعتماد من محمد الضويني، وكيل الأزهر.