الجامع الأزهر يعلن توقف الأنشطة العلمية غدا بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

أعلن الجامع الأزهر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، منذ قليل، توقف جميع الأنشطة العلمية الخاصة به، والتي كان مقرر عقدها غدا.

بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

وجاء ذلك بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، حيث أعلن الجامع الأزهر ذلك ليعلم مرتادوه ممن يأتون إليه من مختلف الأماكن، داخل القاهرة وخارجها، طالبين العلم من مجالسه وأنشطته العلمية المختلفة.

وتحل غدا، الذكرى رقم 71 على ثورة 23 يوليو، من عام 1952، التي تخلص فيها الشعب المصري من الاحتلال الإنجليزي والاحتكار والاستبداد.

إجازة رسمية

وجدير بالذكر أن غدا الأحد، هو إجازة رسمية، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، والذي جاء فيه: «يكون يوم الأحد الموافق 23 يوليو عام 2023 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة ووحداة الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو».