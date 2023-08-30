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الخارجية اللبنانية تدعو رعاياها بالجابون لاتخاذ أقصى درجات الحذر

كتب:

أ ش أ
10:38 م | الأربعاء 30 أغسطس 2023
الخارجية اللبنانية

الخارجية اللبنانية

دعت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، اللبنانيين المقيمن في الجابون إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والبقاء في منازلهم بانتظار جلاء التطورات.

التنسيق مع السفارة اللبنانية في الجابون

وأكدت الخارجية اللبنانية، في بيان اليوم، أنها تابعت باهتمام كبير تطور الاوضاع في الجابون، ودعت الحالات الطارئة إلى التواصل مع السفارة اللبنانية في ليبرفيل؛ لتقديم المساعدة الممكنة ضمن الظروف الحالية.

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