نشرة وظائف شهر يوليو.. فرص عمل في الأوبرا ومترو الأنفاق و«الجابون»

بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك غدا، تستأنف مؤسسات الدولة والهيئات الاقتصادية المختلفة، الثلاثاء، أنشطتها التي توقفت لمدة 7 أيام طوال فترة إجازة العيد، كما تستأنف عدد من الجهات التي أعلنت عن وظائف شاغرة، تلقي طلبات العمل من الراغبين في شغل الوظائف.

نشرة الوظائف لشهر يوليو

وفي إطار سلسلة الخدمات المقدمة لجمهور المواطنين، تستعرض «الوطن» من خلال التقرير التالي، تفاصيل عدد من الوظائف المطلوبة في دار الأوبرا المصرية، وهيئة مترو الأنفاق، وعدد من التخصصات الطبية للعمل بالخارج، علما بأنّ التقديم مستمر حتى الخميس 13 يوليو 2023.

الوظائف المطلوبة بدار الأوبرا

وأعلنت بوابة الوظائف الحكومية، توافر وظائف شاغرة في الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي «دار الأوبرا»، كما يلي.

- مدير عام الإدارة العامة لخشبة المسرح.

- مدير عام الإدارة العامة لاكسسوار الفنانين.

- مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني للموسيقى والباليه والأوبرا.

- مدير عام الإدارة العامة للمخازن.

- مدير عام الإدارة العامة لمكتب رئيس الهيئة.

- مدير عام الإدارة العامة للنشاط الثقافي والفكري.

المستندات المطلوبة لوظائف الأوبرا

- طلب شغل الوظيفة.

- صورة المؤهل.

- بيان حالة معتمد ومختوم من جهة العمل.

- شهادة ببيان الجزاءات.

- أبرز الإنجازات التي تحققت خلال الحياة الوظيفية.

- بيان مقترحات تطوير الوظيفة.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- 7 صور شخصية 4×6.

تقدم المستندات أصل و6 نسخ للمركز الثقافي القومي بمقر لجنة الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بمقر « الأوبرا المصرية» بالجزيرة، ويستمر التقديم حتى يوم الخميس الموافق 15-7-2023.

المستندات المطلوبة لوظائف الأطباء في الجابون وبوروندي

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، توافر وظائف لعدد من التخصصات الطبية، وتتضمن «أنف وأذن وحنجرة، وأطباء عظام»، للعمل في دولتي الجابون بوروندي.

تفاصيل وظائف الخارجية للأطباء

وكشفت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، عن حاجتها لإيفاد أطباء لمدة عام، للعمل بمستشفى التعاون المصري الجابوني بدولة الجابون، وفي المركز الطبي المصري بدولة بوروندي؛ وفقا للشروط المحددة.

شروط التقدم للوظائف بدولة الجابون

وتطلب دولة الجابون أطباء تخصص أنف وأذن، على أن يكونوا حاصلين على ماجستير في التخصص المطلوب، وإجادة اللغة الفرنسية، وخدمة في المجال الطبي لا تقل عن 5 سنوات.

شروط التقدم للوظائف في بوروندي

وتحتاج دولة بوروندي، أطباء مصريين للعمل في تخصصات عظام، ورمد، حاصلين على ماجستير، وإجادة اللغة الفرنسية، وخبرة 5 سنوات، وألا يزيد عمر المتقدم عن 55 عاما.

خطوات التقديم لوظائف الأطباء

تقدم السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني eapd.jobs.gabon.burundi@gmail.com، وآخر موعد لتقديم الطلبات هو الخميس 15 يوليو 2023، ولن يتم النظر في أي طلبات تسلم باليد.

تفاصيل وظائف مترو الأنفاق

هذا وفى نفس السياق تستمر الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، في تلقي طلبات الوظائف الشاغرة في عدد من التخصصات، بمشروع القطار الكهربائي الخفيف، حتى الخميس 13-7-2023.

- شؤون قانونية.

- ترجمة.

- تكنولوجيا المعلومات IT.

- موارد بشرية وتدريب.

- مهندسون في مجالات الصيانة وإدارة المعدات.

- مهندسو نظم وتحكم.

- مهندسون في السلامة والصحة المهنية.

- مهندسون في الأزمات والكوارث.

- مراقبة الجودة / إدارة المنتظر.

- قسم الإدارة.

طرق التقديم في وظائف مترو الأنفاق 2023

وعلى الراغبين في التقدم لوظائف مترو الأنفاق 2023، التوجه إلى مقر الشركة بميدان رمسيس، يوميا من الساعة 9 صباحًا حتى 2.30 مساء، عدا الجمعة والسبت، ولا يتم الالتفات للطلبات المرسلة بالبريد.