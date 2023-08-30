خالد عكاشة: «بريكس» بدأ تجمعا اقتصاديا وتشعب في الكثير من النواحي

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن «بريكس» تجمع مهم جدًا على المستوى العالمي، ولا يمكن إنكار المكاسب التي من الممكن أن تتحقق في الدولة المصرية بهذا الانضمام.

ضرورة التوازن في الحديث

وشدد «عكاشة»، خلال حواره مع الإعلامي «نشأت الديهي»، ببرنامج «المشهد»، المذاع على قناة «ten»، مساء الأربعاء، على ضرورة التوازن في الحديث عن إيجابيات الانضمام لهذا التجمع الهام، مشيرًا الى أن بريكس بدأ تجمعًا اقتصاديًا، ولكنه بدأ يتشعب في الكثير من النواحي.

ولفت إلى أن روسيا بدأت تتحدث في تجمع «بريكس» بعيدًا عن الحالة الاقتصادية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، فموسكو تريد أن يكون التجمع لكسر العزلة التي حاول الغرب فرضها عليها.

المصالح الاقتصادية حاضرة

وأشار إلى أن المصالح الاقتصادية حاضرة ومفتوحة أمام الدولة المصرية بعد الانضمام لـ«بريكس» ولديها آفاق أكثر من واعدة، خاصة أن هذا التجميع لديه الكثير من الطموحات، وهذا من شأنه أن ينعكس على مصر بالإيجاب.

وأضاف أن الآثار الإيجابية لتجمع «بريكس» لن تحدث بشكل فوري، ولكنها ستحدث بالتدريج، وهذا يتوقف على الإدارة المصرية، مشيرًا إلى أن مصر لديها علاقات ثنائية مع جميع دول تجمع «بريكس»، وهناك الكثير من الفرص المتاحة بعد الانضمام لهذا التجمع، ويجب وضع تكتيات تحرك للاستفادة من كل الميزات التفضيلية لتحقيق مصالح الدولة المصرية.