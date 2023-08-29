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خالد عكاشة: زيارة الفريق البرهان إلى مصر تتويجا للجهود المصرية

كتب:

محمد أيمن سالم
09:39 م | الثلاثاء 29 أغسطس 2023
العميد خالد عكاشة

العميد خالد عكاشة

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إننا أمام يوم مهم وزيارة أهم، فضلًا عن أنها الزيارة الأولى للفريق أول عبدالفتاح البرهان إلى مصر، التي تعتبر المحطة الأولى منذ اندلاع الأزمة السودانية، ليس فقط تعبيرًا للدور المصري والعلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين، لكنها أيضًا الحقيقة تأتي تتويجا لتكامل الجهود المصرية خلال الأزمة.

جهود حثيثة

أضاف «عكاشة»، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة، اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية كان لها جهود حثيثة تجاه الأبعاد السياسية وأبعاد إنسانية، إضافة إلى الجهود الإقليمية الحثيثة التي بذلت من جانب القيادة المصرية ومؤسساتها، وأبرزها استضافة قمة دول جوار السودان.

الدراسات الاستراتيجية

أوضح مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن قمة دول جوار السودان، يعتبر أول مؤتمر يتلامس مع أعماق المشكلة السودانية بأبعادها المختلفة، سواء التعثر الأمني أو العسكري، أو البعد السياسي، ولم يقف عند البعد الإنساني الذي كان له نصيب كبير في جولات مؤتمر دول الجوار، والآلية التي تم استحداثها.

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بقلم محمد أيمن سالم