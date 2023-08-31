دراسة تنجح في اكتشاف دواء يخفض مؤشرات أمراض القلب.. بشرى سارة للمرضى

أمراض القلب من الأمراض المنتشرة وتكون سببا في وفيات الكثير من الأشخاص من مختلف الفئات العمرية في كل دول العالم، ربما يكون الأمر نتيجة إصابة وراثية أو نتيجة سوء النظام الغذائي الذي يتناوله الأفراد، أو بعض المشكلات التي تكون في عضلة القلب، ما دفع الكثير من العلماء إلى البحث عن علاج يعمل على الحماية من أمراض القلب بشكل كبير.

نجحت دراسة، موَّلها مطور الأدوية Eli Lilly، في اكتشاف عقار موفالابلين التجريبي الذي ساعد على تقليل ناقلات الكولسترول التي تسد الأوعية الدموية بمعدلات تثير الإعجاب، وذلك في أول تجربة بشرية له، حيث تمكن من تحقيق تقدم كبير في البحث عن طرق لتقليل شكل من البروتين الدهني المرتبط بأمراض القلب والأوعية الدموية، وهو السبب الرئيسي للوفاة على مستوى العالم وفقا لما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

دواء لعلاج أمراض القلب

وأشارت الدراسة إلى أن تحمل البروتينات الدهنية الكولسترول حول أجسام الإنسان عبر الدم، تحتاج خلايانا إلى الكولسترول من أجل القيام بالعديد من المهام الحيوية، بما في ذلك بناء جدران الخلايا الخاصة بها، وإنتاج فيتامين «د»، وأيضا صنع الهرمونات.

قال ستيفن نيكولز، طبيب القلب في جامعة موناش هيلث وزملاؤه في ورقتهم البحثية، إن عقار الموفالابلين هو أول دواء يجري تناوله عن طريق الفم تم تطويره خصيصا لخفض مستويات البروتين الدهني (a) الذي يعد أكثر لزوجة بين هذه الجزيئات وقد يساعد على سد الأوعية الدموية إذا تجمع مع عدد كبير جدا منها وذلك عن طريق تعطيل تكوينه.

واختبر نيكولز وفريقه الموفالابلين مع 114 متطوعا، شملوا مزيجا من الجنسين، والأعراق، وكانت الأعمار بين 18 إلى 69 عاما، حيث شمل الجزء الأولي لتقييم السلامة من الدراسة 55 مشاركا صحيا، إذ تناولوا جرعة واحدة فقط من الموفالابلين، وذلك في حدود 1 ملليجرام إلى 800 ملليجرام.

أما المجموعة الثانية والتي كانت مكونة من 59 مشاركا يتمتعون بصحة جيدة، وكانت مستويات البروتين الدهني«a» أعلى من المستوى الطبيعي في البلازما، فقد تم إعطاؤهم علاجا وهميا، جرعات فموية قدرها 30 ملليجراما، أو جرعات تصل إلى 800 ملليجرام.

وخلال 24 ساعة فقط بعد الجرعة الأولى، تبين أن انخفضت مستويات البروتين الدهني«a» في بلازما الدم ويعتمد مقدار التخفيض على الجرعة، حيث يصل إلى 65% لدى بعض المرضى على مدار التجربة، كما أن استمر انخفاض مستويات البروتين الدهني«a» لمدة تصل إلى 50 يوما بعد تناول الدواء النهائي.

وأشار نيكولز وفريقه إلى أن هذه النتائج السريرية الأولية للمرحلة الأولى تثبت أن الموفالابلين يخفض بشكل فعال مستويات البروتين الدهني«a» دون أي آثار ضارة خطيرة، مضيفا أن يخضع عقار «موفالابلين» الآن للمرحلة الثانية من تجربته السريرية، والتي تشمل مجموعة اختبار أكبر بكثيروسيؤدي هذا إلى اختبار فعالية الدواء بقوة إحصائية أكبر بكثير.

طر ق للوقاية من أمراض القلب

ونشرت وزارة الصحة والسكان نصائح هامة للوقاية من أمراض القلب عبر موقع الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وجاءت على النحو التالى:-

- الحفاظ على وزن صحي

- اتباع نظام صحي وسليم

- التعامل مع التوتر وتخفيف الضغط النفسي

- الحصول على قسط كافي من النوم

- اجراء الفحوصات الصحية بشكل منتظم

- التوقف عن التدخين

- البعد عن الأطعمة الدسمة والمشبعة بالدهون