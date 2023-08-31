زوجة رئيس كوريا الجنوبية تتعهد بمواصلة الجهود لمنع تناول لحوم الكلاب

ظهرت زوجة رئيس كوريا الجنوبية كيم كيون-هي، فجأة في مؤتمر صحفي تعقده منظمة مدينة في سيول للدعوة إلى سن قانون خاص بمنع تناول لحوم الكلاب.

وقالت «كيم» خلال المؤتمر الصحفي المنعقد في المركز الإعلامي بسيول: «أصبحت الآن صديقة ضمن أعضاء منظمة الحركة الوطنية لإنهاء تناول لحوم الكلاب، متعهدة بمواصلة الجهود للوصول إلى منع تناول لحوم الكلاب»، بحسب وكالة «يونهاب للأنباء».

«كيم»: العصر الحالي يجب أن يتم فيه التعايش بين الإنسان والحيوان

وأشارت إلى أعضاء المنظمة الذين يقدمون كل شيء لإنقاذ حياة صغيرة من جانب، والحيوانات التي تقتل بقسوة وبصورة فظيعة لدرجة أنه لا يمكن رؤيتها من جانب آخر.

وأكدت على أن العصر الحالي يجب أن يتم فيه التعايش بين الإنسان والحيوان، وأنها تعتقد أنه لابد من القضاء على تناول لحوم الكلاب بصورة غير قانونية.

«كيم» تدعو الحكومة إلى الحد من استهلاك لحوم الكلاب

وحثت المنظمة الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية على إقرار مشروع القانون الخاص المقترح لمنع تناول لحوم الكلاب خلال الدورة الحالية، ودعت الحكومة إلى وضع خارطة طريق لوضع حد لاستهلاك لحوم الكلاب وتكثيف الإدارة والرقابة بشأن انتهاكات القانون.

والتقت كيم مع «جين جودل» البريطانية المتخصصة في علم السلوك الحيواني والأنثروبولوجيا، خلال زيارة الأخيرة إلى كوريا الجنوبية في يوليو، وقالت في اللقاء إنها سعت لإنهاء تناول لحوم الكلاب وتسعى حاليا وستواصل مساعيها في المستقبل.