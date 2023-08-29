كوريا الجنوبية تكشف عن مرض خطير بسبب كمامات N95.. احذروا استخدامها

أعلنت السلطات الطبية في كوريا الجنوبية، وجود نوع من الكمامات انتشر بكثرة خلال فترة جائحة كورونا بشكل كبير، إذ لجأ إليها عدد كبير من المواطنين لحماية أنفسهم من العدوى، قد تعرض الكثيرين لتلف الأعضاء والإصابة بمرض السرطان.

طوال فترة تفشي جائحة كورونا، أصبح استخدام أقنعة الوجه أمرا روتينيا بين البشر، وكانت أقنعة N95 المعيار الذهبي للجميع عندما يتعلق الأمر بالحماية من فيروس كورونا، ولكن أعلن باحثون في كوريا الجنوبية، أن القناع الضيق قد يعرض المستخدمين لمستويات عالية من الخطر نتيجة المواد الكيميائية السامة قد تؤدي للإصابة بالسرطان.

كمامات تصيب الإنسان بتلف الأعضاء

وكشف باحثون بجامعة جيونبوك في كوريا الجنوبية، عن وجود نوعين من الأقنعة الطبية التي تستخدم لمرة واحدة، بالإضافة إلى العديد من الأقنعة القطنية القابلة لإعادة الاستخدام، وأظهرت الدراسة أن المواد الكيميائية التي تطلقها تلك الأقنعة تحتوي على 8 أضعاف حد الأمان الموصّى به لدى المركبات العضوية المتطايرة السامة (TVOCs)، ما قد يساعد على الإصابة بمرض السرطان بكل سهولة.

تحذيرات حول استخدام الكمامات مع انتشار فيروس كورونا

وأضاف الباحثون، أن استنشاق تلك المركّبات العضوية المتطايرة لفترة طويلة، قد يؤدي إلى تهيج في الأنف والحنجرة، مع صعوبة التنفس والغثيان، وحدوث أضرار بالجهاز العصبي المركزي كما تتسبب في تلف الأعضاء مثل الكبد، وبعضها يعد مواد مسرطنة للإنسان، ما يعني أنها يمكن أن تسبب السرطان، وفقا لجمعية الرئة الأمريكية (ALA)، مشيرا الى انه يمكن تقليل الخطر من خلال فتح القناع وتركه لمدة نصف ساعة على الأقل.

ونشرت الدراسة في مجلة Ecotoxicology and Environmental Safety وعلى الموقع الإلكتروني للمعاهد الوطنية للصحة في كوريا الجنوبية، وأعيد نشرها الآن تزامنا مع الانتشار السريع للمتحور الفرعي الجديد من لفيروس كورونا في عدد كبير من الدول.