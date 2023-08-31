أسعار المانجو في سوق العبور اليوم الخميس.. اعرف كيلو السكري بكام؟

مع نهاية شهر أغسطس، يحرص الكثير من الراغبين في تخزين المانجو على شراء كميات كبيرة منها قبل انتهاء الموسم الخاص بها، حتى يتمكنوا من استخدامها في إعداد العصير في الشتاء، وتحديدا في شهر رمضان الذي يفضل الكثيرين شرب العصائر به، ويتساءل كثيرون عن أسعار المانجو في سوق العبور اليوم الخميس.

ويوفر سوق العبور الكثير من الأنواع المختلفة للمواطنين، وتوضح «الوطن»، خلال هذا التقرير أسعار المانجو في سوق العبور اليوم الخميس الموافق 31 أغسطس، والتي جاءت كالتالي:

أسعار المانجو في سوق العبور اليوم

- وتراوح سعر كيلو مانجو سكري بين 19 لـ25 جنيها.

- كما تراوح سعر كيلو المانجو العويس بين 27 لـ51 جنيها.

- وتراوح سعر كيلو مانجو سنارة سعر بين 15 لـ21 جنيها.

- وبالنسبة لسعر مانجو جولك جاء ليتراوح بين 15 لـ21 جنيها.

- كما جاء سعر كيلو مانجو كنت ليتراوح بين 17 لـ21 جنيها.

- يتراوح سعر المانجو الهندي بين 17 لـ33 جنيها.

- وسجل سعر مانجو تيمور من 17 لـ33 جنيها.

- وتراوح مانجو زبدية من سعر 19 لـ25 جنيها.

- كما يتراوح مانجو بلدي بين 9 لـ15 جنيها.

- وسجل سعر مانجو كيت من 17 لـ21 جنيها.

- كما سجل مانجو فجر كلان سعر 17 لـ21 جنيها.

- وبلغ مانجو فونس من سعر 17 لـ33 جنيها.

- ووصل سعر كيلو مانجو فص ليتراوح بين 30 لـ60 جنيها.

- ووصل سعر مانجو دبشة ليتراوح بين 15 لـ21 جنيها.

- وجاء سعر مانجو صديقة ليتراوح بين 17 لـ27 جنيها.

- مانجو بيض العجل من سعر 15 لـ21 جنيها.