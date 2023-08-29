أسعار المانجو في سوق العبور اليوم.. تبدأ من 9 جنيهات

نشر الموقع الرسمي الإلكتروني لسوق العبور، أسعار المانجو اليوم والأصناف المختلفة منها اليوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس، للراغبين في شراءها بأسعار أقل من الأسواق الأخرى، حيث يعرف السوق بأنه من أشهر أسواق الجملة في مصر، ويتساءل البعض عن أسعار المانجو في سوق العبور اليوم.

وتقدم «الوطن» أسعار المانجو في سوق العبور اليوم، والأصناف المختلفة من الفاكهة الصيفية المحببة بالنسبة للكثيرين، وفق آخر تحديثات عبر الموقع الرسمي الإلكتروني للسوق.

أسعار المانجو في سوق العبور اليوم

يتراوح سعر المانجو الهندي بين 17 لـ33 جنيها.

سجل سعر مانجو تيمور من 17 لـ33 جنيها.

أسعار المانجو العويس تبدأ من 27 لـ51 جنيها.

مانجو زبدية من سعر 19 لـ25 جنيها.

مانجو بلدي من سعر 9 لـ15 جنيها.

مانجو فونس من سعر 17 لـ33 جنيها.

مانجو فص من سعر 30 لـ60 جنيها.

سجل سعر مانجو دبشة من 15 لـ21 جنيها.

مانجو صديقة من سعر 17 لـ27 جنيها.

تراوح سعر مانجو جولك بين 15 لـ21 جنيها.

مانجو سكري من سعر 19 لـ25 جنيها.

مانجو بيض العجل من سعر 15 لـ21 جنيها.

مانجو سنارة من سعر 15 لـ21 جنيها.

مانجو فجر كلان من سعر 17 لـ21 جنيها.

كما سجل سعر مانجو كيت من 17 لـ21 جنيها.

مانجو كنت من سعر 17 لـ21 جنيها.