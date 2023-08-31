البريد المصري يتعاون مع اتحاد البريد الإفريقي لتطوير الخدمات رقميا

يشارك البريد المصري في منتدى الأعمال البريدي الذي ينظمه الاتحاد البريدي الإفريقي الشامل بمدينة أروشا بتنزانيا، اليوم، بوفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري.

تتناول العديد من الموضوعات المحورية الهامة

ويشارك في المنتدى نابي موسيس، وزير المعلومات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التنزاني، ومحمد عبدالله، الأمين الدائم لوزارة المعلومات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التنزانية، وسيفوندو مويو، الأمين العام للاتحاد البريدي الإفريقي الشامل، وجبيري بكاري، رئيس جهاز تنظيم الاتصالات التنزاني، وماكريس مبودو، المدير العام للبريد التنزاني.

وقال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إنّ جلسات المنتدى تحمل أهمية كبيرة حيث إنّها تتناول العديد من الموضوعات المحورية الهامة التي تخص مستقبل العمل البريدي والتحديات التي تواجهه حول العالم، حيث تم مناقشة إعادة صياغة نموذج الأعمال البريدية في ظل عصر التحول الرقمي، وتعزيز الابتكار والتنوع في القطاع البريدي، وتحقيق التوازن بين الخدمات والمنتجات؛ لتعزيز استدامة الأعمال البريدية.

التعاون المشترك مع كل من السيدة أنجل باندا

وأوضح الدكتور شريف فاروق، أنّ مشاركة البريد المصري في مثل هذه الجلسات تأتي بهدف تعزيز دوره الريادي، وتعزيز سبل التعاون على مستوى قارة إفريقيا بما يسهم في نقل خبراته في مجالات تقديم الخدمات البريدية واللوجستية إلى كل البلدان الشقيقة، إضافة إلى بحث فرص الاستثمار المشتركة.

وعقد الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري على هامش فعاليات المنتدى العديد من الاجتماعات الثنائية؛ لمناقشة تعزيز سبل التعاون المشترك مع كل من السيدة أنجل باندا، المدير العام لبريد مالاوي، وجون توني المدير العام لبريد كينيا، والسيدة ساندرا توشي بونج، المدير العام لبريد الكونغو الديمقراطية.

الاتحاد الإفريقي الشامل وفرق الخبراء

وجدير بالذكر أن هذا الاجتماع يأتي عقب انعقاد الدورة العادية الـ41 لمجلس إدارة الاتحاد الإفريقي الشامل وفرق الخبراء الذي شارك فيه البريد المصري بصفته رئيسًا لفريقي خبراء الأجور و فريق المسائل المعنية بمقترحات المؤتمر الاستثنائي للاتحاد البريدي العالمي المقرر انعقاده خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر المقبل في المملكة العربية السعودية.