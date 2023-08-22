«الوطنية للانتخابات»: نثق في قدرات البريد المصري خلال مهمته بانتخابات الرئاسة

وقع المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد، يهدف إلى تقديم البريد المصري خدمات النقل اللوجستي لمستلزمات العملية الانتخابية الخاصة بانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة إلى جميع جميع محافظات الجمهورية، وذلك في إطار استعداد الهيئة الوطنية للانتخابات لتنفيذ الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ومثّل الهيئة القومية للبريد في التوقيع على البروتوكول الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة. وأثناء اللقاء، عبّر المستشار وليد حمزه عن ثقة الهيئة الوطنية للانتخابات في أداء البريد المصري للمهمة على أكمل وجه، باستخدام إمكانياتها الضخمة والمنتشرة على مستوى الجمهورية.