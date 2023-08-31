«الأعلى للآثار»: افتتاحات رئيس الوزراء اليوم تعكس الاهتمام بمشروعات الترميم

أوضح الدكتور جمال مصطفى نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لشئون الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، أن الدولة المصرية تدعم كافة المشروعات، مشيرًا الى أن أعمال الترميم تستغرق فترات طويلة، كما أننا حريصون على إبراز العمل الأثري عقب الانتهاء من أعمال الترميم.

اهتمام الدولة بكل المشروعات

وأضاف «مصطفى» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» على فضائية «دي إم سي»، أن اهتمام الدولة بكافة المشروعات المتعلقة بترميم الآثار قد ظهر اليوم من خلال زيارة رئيس الوزراء ووزراء السياحة والتنمية المحلية وتفقد مجموعة من العمائر التي جرى الانتهاء منها.

وتابع: «نقوم بافتتاح عمائر ترجع للقرن الأول الميلادي وعمائر ضخمة وقيمة تاريخية والافتتاح النهاردة تتويج لرؤية الدولة المصرية وخاصة القاهرة التاريخية وبالتحديد منطقة حدائق الفسطاط اللي حصل فيها أعمال ترميم على كفاءة عالية جدًا في برج المأخذ لقناة مياه ابن طولون وحصن بابليون وعمائر دينية قبطية تتثمل في الكنيسة المعلقة».

واستكمل: «كمان فيه ترميم معابد يهودية مثل معبد بن عذرا وعمائر دينية إسلامية تتمثل في بوابة عمرو بن العاص والتي هي جزء من حصن بابليون والذي كان يطل على النهر مباشرة ويتم فتحه لأول مرة للجمهور وأدعو كل الجمهور يروحوا يشوفوه».

أعمال الترميم تتكون من 3 عناصر

أما عن أعمال الترميم، أوضح أن أعمال الترميم تتكون من 3 عناصر، العنصر الرئيسي فيها هو المهندس الأثري والعنصر الثاني وهو المرمم الأثري والعنصر الثالث وهو مفتش الآثار، وتلك العناصر الثلاثة تجتمع سويًا في المشروع، مشيرًا إلى أن المشروع يتم عرضه على اللجان المختصة وبعد ذلك يبدأ التنفيذ بإشراف من المجلس الأعلى للآثار.