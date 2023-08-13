«آثار الإسكندرية»: معدلات ترميم مبنى محكمة سراي الحقانية تسير بشكل جيد

أكد محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية، إنه جرى متابعة مشروع ترميم مبنى محكمة سراي الحقانية، وتسير بشكل جيد، وذلك نظرا لقيمتها حيث تعد من أقدم وأكبر المحاكم الأثرية بمصر، وتحتوي على 250 غرفة بخلاف قاعات المحاكم المتعددة.

ترميم مبنى محكمة سراي الحقانية

وأضاف مدير آثار الإسكندرية، في بيان اليوم، أنه تمت متابعة سير الأعمال بالمشروع والوقوف على آخر المستجدات، بحضور المهندس شريف حفينة، مدير عام الإدارة الهندسية للوجه البحري، والمهندسة نسرين الحناوي، مدير المشروعات، وكريم عودة، مدير منطقة غرب الإسكندرية، وجهاز الإشراف الأثري والهندسي والترميم الدقيق المشرفين على المشروع والشركة المنفذة للأعمال.

مميزات مبنى محكمة سراي الحقانية

وأوضح أن سراي الحقانية أنشئت عام 1293هـ/ 1876م في عصر الخديو إسماعيل لتطبيق نظام المحاكم المختلطة، وتم تجديدها عام 1303هـ/ 1886م في عصر الخديو توفيق، ثم جددت مرة أخرى في عصر الملك فاروق عام 1938م، وشهدت قاعات المحكمة أشهر القضايا مثل حادثة دنشواي وقضيتي ريا وسكينة وسفاح الإسكندرية، فيما سُجلت كأثر بالقرار رقم 196 لسنة2001.