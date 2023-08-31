إطلاق تطبيق واتساب جديد لمستخدمي أجهزة Mac.. «يساعد على إنجاز المهام»

بعد فترة من التجربة الناجحة لإطلاق تطبيق المراسلة على سطح مكتب Windows، أعلنت شركة «ميتا» إطلاق تطبيق «واتساب» جديد لمستخدمي أجهزة Mac، يتيح عددي من المميزات لمستخدميه، يأتي في مقدمتها التشفير الكامل للتطبيق والحفاظ على الخصوصية، إلى جانب إتاحة إجراء مكالمات جماعية تصل إلى 8 أشخاص عبر الفيديو و32 شخصًا عبر الصوت، وفقًا لما ورد بصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

اطلاق تطبيق واتساب جديد لمستخدمي أجهزة Mac

وقال مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لـMeta، الشركة الأم لتطبيق «واتساب» في تصريحات صحفية، أن تطبيق «واتساب» الجديد يتيح مشاركة الملفات عبر مستخدمي أجهزة Mac بطريقة سهلة وبسيطة، تتلخص في السحب والإفلات بسهولة في الدردشة: «يمكنك الانضمام إلى مكالمة جماعية بعد بدئها، والاطلاع على سجل مكالماتك واختيار تلقي إشعارات المكالمات الواردة حتى عندما يكون التطبيق مغلقًا، وفقًا لـ«مارك».. ولمعرفة مزيدًا من التفاصيل اضغط هنـــــــــــــــــا.