نشاط صيفي لطلاب الآثار والتاريخ بمتحف تل بسطا بالشرقية

قال قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، إن متحف آثار تل بسطا بالشرقية نظم نشاطا صيفيا لشرح مقتنيات العالم الآخر بالمتحف لطلبة كلية الآداب قسمي التاريخ والآثار بالجامعات المختلفة وطلاب قسم التاريخ والحضارة بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر، مع عمل جولة ميدانية لهم بالاشتراك مع إدارة الوعي الأثري في منطقة آثار الشرقية للتعرف على أهم المقابر الموجودة في منطقة آثار تل بسطا الأثرية.

مقابر الدولة القديمة والدولة الوسطى والدولة الحديثة

وأضاف قطاع المتاحف أنه خلال الجولة تم تعريف الطلاب على مقابر الدولة القديمة والدولة الوسطى والدولة الحديثة ومقابر كبار الكهنة في تل بسطا بالشرقية، وفي نهاية الجولة تم التقاط بعض الصور التذكارية للطلاب بجوار مقابر القدماء المصريين .

محاضرة بمتحف تل بسطا

وأضاف قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار أن قسم البحث العلمي بمتحف تل بسطا نظم أيضا محاضرة بعنوان أنواع المعابد وأغراضها، حيث تم توضيح معنى المعبد وبداية ظهور المعابد ومعابد الالهة والمعابد الجنائزية في مصر القديمة، كما تم طرح أمثلة لتلك المعابد وعمل تخطيط معماري لبعض المعابد الأخرى.