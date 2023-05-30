رئيس قطاع المتاحف: افتتاح «اليوناني الروماني» قريبا بعد إغلاقه 18 عاما

كشف مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، تفاصيل مشروع تطوير المتحف اليوناني الروماني، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد ضرورة الاهتمام بالمنطقة المحيطة بالمتحف، وخلق مساحات ليكون هناك ممشى للسياح والزائرين، وأن يكون هناك سيولة مرورية.

وذكر «عثمان»، أن المتحف مغلق منذ سنوات طويلة تصل إلى 18 عاما.

مظهر جمالي حول المتحف

وأوضح «عثمان»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، أنه سيكون هناك مظهر جمالي حول المتحف، وسيتم العرض المتحفي في أقرب فرصة.

المجتمع السكندري يتشوق لرؤية المتحف

وأكد رئيس قطاع المتاحف، أنهم في مرحلة الرتوش النهائية، متوقعًا أن يكون المتحف جاهزا لاستقبال الزائرين خلال الأسابيع المقبلة للاستمتاع بهذا المرفق المهم المغلق منذ عام 2005، مشددًا على أن المجتمع السكندري يتشوق لرؤية المتحف بشكل كبير، نظرًا لأنه يحتوي على أهم الآثار اليونانية والرومانية.