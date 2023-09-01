عمال فندق في لوس أنجلوس يطالبون بعدم إقامة ميسي.. ما القصة؟

طالب عمال مضربون عن العمل بأحد فنادق لوس أنجلوس فريق إنتر ميامي ونجمه ليونيل ميسي بعدم الإقامة في فندقهم، قبل مواجهة لوس أنجلوس بالدوري الأمريكي لكرة القدم الأحد المقبل، حيث انضم العاملون في فندق فيرمونت ميرامار في سانتا مونيكا الأربعاء الماضي، لآلاف من عمال الفنادق في المنطقة الذين أضربوا عن العمل هذا الصيف، للمطالبة بتحسين رواتبهم.

«يونايتد هير لوكال 11»: نطالب ليونيل ميسي التضامن لنا

من جهتها قالت نقابة «يونايتد هير لوكال 11»، التي تمثل الآلاف من العاملين في القطاع: «نمى إلى علمنا أن نادي إنتر ميامي والنجم ليونيل ميسي قادمون إلى لوس أنجلوس هذا الأسبوع، لخوض مباراة أمام لوس أنجلوس يوم الأحد».

وأضافت النقابة في بيانها: «نطالب ليونيل ميسي ورفاقه أن يتضامنوا معنا، وأن يبتعدوا عن فيرمونت ميرامار»، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

إنتر ميامي يلتزم الصمت حول بيان النقابة

ولم يرد نادي إنتر ميامي الأمريكي على طلب للتعليق، حيث قال متحدث باسم النقابة إنها لم تتلق أي رد من الفريق.

وفي 9 مباريات سابقة، سجل ليو ميسي 11 هدفا وصنع 3 لزملائه، وساهم في تتويج الفريق بكأس الدوريات، البطولة الأولى في تاريخ إنتر ميامي.