ميسي يبحث عن لقب أول مع إنتر ميامي الأمريكي في نهائي كأس الدوريات

يبحث ليونيل ميسي، النجم الأرجنتيني، لاعب إنترميامي، عن أول لقب مع فريقه الأمريكي، المنضم إليه قبل نحو شهر قادما من باريس سان جيرمان في نهائي بطولة كأس الدوريات، مع ناشفيل، المقررة فجر غد الأحد، على ملعب «جيوديس بارك»، في ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية.

والأربعاء الماضي ضرب إنترميامي الأمريكي بقيادة، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، موعدا لنهائي لطولة كأس الدوريات بفوزه على فيلادلفيا يونيون، بأربعة أهداف مقابل هدف على ملعب «سوبارو بارك»، أحرز منها البرغوث، هدفا ليرتفع رصيده التهديفي إلى 9 أهداف في صدارة ترتيب هدافي المسابقة.

ميسي: سعيد بقرار الانضمام لإنتر ميامي

وفي وقت سابق، قال النجم الأرجنتيني، لاعب إنترميامي، ليونيل ميسي، حول قرار الانضمام إلى النادي الأمريكي وتجربته الجديدة مع الفريق، إنه سعيد جدًا بالقرار الذي اتخذه بالانضمام للعب في صفوف النادي.

وعلى الجانب الأخر، صعد ناشفيل الأمريكي على حساب العملاق المكسيكي مونتيري بهدفين دون رد في مباراة قبل نهائي كأس الدوريات على ملعب «جيوديس بارك»، في ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية.

وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، يلتقي فيلادلفيا يونيون الأمريكي، فجر غد الأحد، مونتيري المكسيكي على ملعب «سوبارو بارك».