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عاجل.. أغلى لاعب في التاريخ.. «عرض خرافي» من اتحاد جدة لحسم صفقة محمد صلاح

كتب:

مصطفى جمال
01:05 ص | السبت 02 سبتمبر 2023
محمد صلاح لاعب ليفربول

محمد صلاح لاعب ليفربول

كشفت شبكة سكاي سبورتس، عن تفاصيل عرض خرافي من نادي اتحاد جدة السعودي، لإقناع فريق ليفربول الإنجليزي بالتخلي عن خدمات النجم المصري محمد صلاح، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت الشبكة أنه حال إتمام الصفقة، سوف يصبح محمد صلاح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، محطمًا رقم البرازيلي نيمار، عند انتقاله من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

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بقلم مصطفى جمال