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لاعب عربي ينقذ ليفربول من أزمة رحيل محمد صلاح لاتحاد جدة

كتب:

أحمد أبوالليل
11:11 ص | الجمعة 01 سبتمبر 2023
صلاح لاعب ليفربول

صلاح لاعب ليفربول

قبل ساعات قليلة على إغلاق الميركاتو الصيفي في إنجلترا، لا يزال هناك غموض حول مصير محمد صلاح مع الريدز، خاصة في ظل العرض المغري من جانب اتحاد جدة السعودي للحصول على خدمات اللاعب، ما جعل كتيبة يورجن كلوب، مدرب الفريق، في ورطة، لاسيما أن المدرب الألماني يرغب في الإبقاء على الفرعون داخل «آنفيلد».

ويبحث ليفربول عن مخرج من ورطة رحيل محمد صلاح، لذلك لجأ إلى لاعب عربي يأمل في الحصول على خدمات قبل منتصف ليل اليوم الجمعة، ويمكنكم مطالعة التفاصيل من هنا.

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بقلم أحمد أبوالليل