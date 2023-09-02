الفنان الفلسطيني سليم ضو عن تقديم شخصية محمد الفايد في The Crown: دور حياتي

من بداية بسيطة يشق طريقه إلى تكوين إمبراطورية ضخمة تحمل اسمه وتقدمه إلى العالم كرجل أعمال واقتصادي من طراز خاص، تطرق مسلسل «The Crown» خلال أحداثه شخصية الملياردير المصري الراحل محمد الفايد ورحلته التى خاضها من الإسكندرية حتى أصبح من أبرز رجال الأعمال في المملكة المتحدة، وذلك قبل رحيله مساء أمس عن عمر يناهز الـ94 عامًا.

«دور حياتي» هكذا وصف الفنان الفلسطيني سليم ضو تجسيد شخصية رجل الأعمال المصري محمد الفايد ضمن أحداث الجزء الخامس من مسلسل «The Crown» الذي تطرق إلى جزء من السيرة الذاتية للملياردير المصري ضمن سياق الأحداث التي ركزت بشكل أساسي على العائلة المالكة في بريطانيا.

وتحدث «ضو» عن رجل الأعمال الذي جسد شخصيته في حوار مع صحيفة «تليجراف» البريطانية، قائلا: «إنَّه أسطورة في الشرق الأوسط فهو ثري للغاية، ورجل أعمال كبير وناجح للغاية، لذا فإن التحدي المتمثل في لعب شخصيته كان هائلاً».

سليم ضو: محمد الفايد جاء من اللا شيء وأصبح كل شيء

وتابع حديثه عن رجل الأعمال المصري، قائلًا: «أراد أن يكون على القمة طوال الوقت، بالنسبة لي هو الرجل الذي جاء من اللا شيء وأصبح كل شيء، ولكنها بالطبع لم تكن رحلة سهلة».

أدرك «ضو» أن تقديم شخصية حقيقة على الشاشة به مسؤولية إضافية لذلك قضى فترة طويلة في التعرف على تفاصيل الشخصية، قائلا: «بالطبع من المهم أن أحترم هذه المسؤولية، لكن الأمر مهم بشكل خاص عندما أقدم، كفلسطيني شخصًا عربيًا، وهو أيضًا أسطوري للغاية من المهم للجميع في العالم العربي أن أفهمه بشكل صحيح».

وأضاف: «هذا الرجل، لقد كان مكسورًا جدًا أن عندما فقد ابنه، ولكن لم يسبق لأحد أن رآه هكذا فهو أيضًا قوي جدًا، وهذا ما يميز هذه الشخصية فهو يستيقظ ويواصل حياته، أنا أحبه من كل قلبي».