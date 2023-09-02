أمير المصري عن تجسيد شخصية محمد الفايد في «The Crown»: خاض حربا

صاحب شخصية استثنائية وتجربة فريدة في الحياة جعلت اسمه علامة بارزة في عالم المال والأعمال وعنوانًا لرحلة صعود مبهرة لرجل الأعمال المصري محمد الفايد، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس عن عمر يناهز الـ 94 عاما، مجموعة من الأعمال الفنية تناولت أجزاء من السيرة الذاتية الملهمة للملياردير المصري، وتحديدا علاقته بنجله الراحل دودي الفايد الذي كان على علاقة بالأميرة ديانا، اللذان رحلا إثر حادث سيارة في العاصمة الفرنسية باريس عام 1997.

قدم الفنان أمير المصري شخصية رجل الأعمال محمد فايد ضمن أحداث الموسم الخامس من مسلسل «The Crown» إنتاج عام 2022، وتناول المسلسل شخصية «الفايد» خلال مرحلة شبابه، وكشف المصري أن تجسيد تلك الشخصية كانت تحدي بالنسبة له، بحسب تصريحاته في برنامج «أسرار النجوم» مع الإعلامية إنجي علي على إذاعة «نجوم FM»، قائلا: «تقديم شخصية الفايد كان مسئولية بالنسبة لي ليس فقط بسبب الجمهور الذى يعرفه، ولكن مسئولية في تقديم الشخصية بطريقة حقيقية وقريبة من الواقع ويكون هو نفسه راضي عنها».

وأشار أمير المصري إلى أنه أحب شخصية محمد الفايد خاصة بعد ما قرأ عنه، «حبيت محمد عرفت عن الحرب التي خاضها حتى يصل لما وصل إليه في حياته ويثبت نفسه كشخص مهم في المملكة المتحدة وفي مصر، وعلى الجانب الإنساني كان شخص حساس للغاية ومحب ولكنه كان يخفي ذلك».

أمير المصري يتحدث عن تجسيد شخصية محمد الفايد في مسلسل «The Crown»

وعن ترشيحه للشخصية للمرة الأولى، أوضح المصري: «ترشحت في البداية لشخصية دودوي الفايد، ولكني كنت أصغر من دودي في تلك المرحلة، فتم اقتراح أن ألعب شخصية محمد الفايد في مرحلة الشباب، وقمت بعمل اختبار للتوافق بيني وبين الفنان الفلسطيني سليم ضو الذي يقوم بالشخصية في المرحلة العمرية الأكبر، عملنا على تعبيرات الوجه والانفعالات وجمعتنا جلسات مع مدربة لتدريبنا على حركات محمد الفايد، ووجدت أن لديه حركات مميزة للغاية».