5 أحداث تهم ملايين المواطنين خلال الساعات المقبلة

العديد من الأحداث المهمة كان ينتظرها المواطنون مع بداية الشهر الجديد سبتمبر الذي يعتبر انفراجة بالنسبة للكثيرين، وتتمثل هذه الأحداث في «عودة الموظفين بعد شهر من العمل أون لاين، استمرار صرف المعاشات، تسليم الدفعة الثانية من وحدات سكن مصر، آخر موعد لحجز اختبارات القدرات للدبلومات الفنية، استمرار حفلات مهرجان القلعة».

عودة الموظفين بعد شهر من العمل أون لاين

ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الذي عُقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على انتهاء قرار عمل الموظفين يوم الأحد بنظام الـ«أون لاين» من المنزل، على أن يتم العودة للعمل بالنظام العادى بداية من شهر سبتمبر 2023.

استمرار صرف المعاشات

وتبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات سبتمبر اعتبارًا من يوم الجمعة أول أيام شهر سبتمبر من ماكينات الصرف الآلى التابعة لبنك ناصر الاجتماعي.

تسليم الدفعة الثانية من وحدات سكن مصر

وكانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، قد أعلنت بدء تسليم الدفعة الثانية من وحدات سكن مصر بمنطقة أرض المعارض في القاهرة الجديدة، غدًا الأحد الموافق 3 من شهر سبتمبر 2023، مع العلم أن موعد الانتهاء من التسليم سيكون يوم الأربعاء الموافق 13 سبتمبر 2023.

آخر موعد لحجز اختبارات القدرات للدبلومات الفنية

ويواصل عدد من طلاب الدبلومات الفنية، اليوم، تسجيل التقدم لحجز اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات عبر موقع التنسيق الإلكتروني، ومن المقرر أن يغلق موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة لهذه الكليات غدًا الأحد الموافق 3/9/2023، على أن تعقد الاختبارات بالكليات المعنية في الفترة من يوم السبت الموافق 2/9/2023 حتى يوم الاثنين الموافق 4/9/2023.

استمرار حفلات مهرجان القلعة

وكما أعلنت وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية، عن استمرار مهرجان القلعة للموسيقي والغناء حتي يوم 7 سبتمبر، ويشارك في المهرجان عدد من نجوم الموسيقى والغناء في مصر والبلدان العربية منهم هاني شاكر، علي الحجار، عمر خيرت، نادية مصطفى، فايا يونان، التونسية غالية بن علي، هشام خرما، السورية لينا شاماميان، سيمون، هشام عباس، ونسمة محجوب.