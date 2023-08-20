تنفيذ برنامج تدريبي لمسئولي وحدات وإدارات التضامن الاجتماعي بالبحيرة

قام وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور إسماعيل عبدالرحمن عضو المجلس ورئيس لجنة التدريب وبناء القدرات بتنفيذ اليوم الأول من البرنامج التدريبي لعدد 25 من مسئولي الوحدات والإدارات بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة البحيرة.

تدريب فريق مديرية التضامن في البحيرة

وقام فريق من مدربي مجلس حقوق الإنسان بتدريب المشاركين على أساسيات حقوق الإنسان من خلال عقد عدد من الجلسات التفاعلية شملت التعريف بمبادئ حقوق الإنسان المتأصلة في المنظومة القانونية الدولية والوطنية لحقوق الإنسان.

كما نفذ مسئولو الأمانة العامة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، جولة ميدانية على عدد من المنشآت الصحية والخدمية ودور الرعاية والإسكان الاجتماعي بدمنهور، إذ قام الوفد بتفقد مستشفى حياة كريمة وصندوق دعم الدواء ومنظومة الشكاوى الحكومية بديوان عام المحافظة.

تفقد عدد من المنشآت في البحيرة

وتضمنت الجولة تفقد دور الرعاية ومنها دور الرعاية للمسنين بالأبعادية، و دور رعاية الأيتام، إذ أظهرت الزيارة المستوى المتميز لجودة تقديم الخدمة والالتزام بتقديمها بشكل لائق يحترم مبادئ حقوق الإنسان بشكل عام.

كما جرى تفقد وحدات الإسكان الاجتماعي بجوار السكة الحديد بمدينة دمنهور، والذي يعزز من الحق في السكن لأبناء المحافظة، إذ تعد هذه الوحدات هي التجربة الأولى لبناء سكن اجتماعي بمدينة دمنهور.

كما جرى استعراض دور المجلس وآليات عمله وعلى رأسها التعامل مع الشكاوى ودوره في معالجتها، كما تم التركيز في نهاية اليوم التدريبي على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

جاء ذلك في إطار زيارة وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان لمحافظة البحيرة لبحث آليات تفعيل الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز جهود مؤسسات الدولة للتطبيق الفعلي لمحاور الإستراتيجية بكافة محافظات الجمهورية.