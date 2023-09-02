السباحة الفيتنامية الملهمة.. هافن شيبرد فقدت ساقيها وتحولت لمعجزة رياضية

فقدت الفيتنامية هافن شيبرد ساقيها، ثم والدها ووالدتها، وهي في الشهور الأولى من عمرها بعد تعرضها لحادث، فتبنتها أسرة فيتنامية وبدأت حياتها تتغير منذ ذلك الوقت، وبدأت ممارسة الرياضية وعمرها 10 سنوات مع أشقائها بالتبني، واختارت السباحة، إلى أن تحولت إلى بطلة عالمية ومُلهمة للكثيرين.

وقالت شيبرد: «لقد أحببت الحرية التي شعرت بها في الماء، وبدأت في إظهار تفوقي وحبي للسباحة».

حلم التأهل لدورة الألعاب البارالمبية بباريس 2024

شاركت الفيتنامية هافن شيبرد، في دورات الألعاب البارالمبية والألعاب الأمريكية في مدينة ليما ببيرو، وأولمبياد طوكيو لذوي الهمم، وهدفها هو التأهل لدورة الألعاب البارالمبية في العاصمة الفرنسية باريس عام 2024.

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