«محمود» من ذوي الهمم يتوج ببطولة أفريقيا في الفروسية.. يحلم بالعالمية

خطوات رنانة ومسرعة، مصدرها حصان أبيض وعلى ظهره الفارس الصغير متحديا الصعاب، مصوبا نظره للأمام لنقطة النهاية، التي تعلنه بطلًا من بين أبطال الفروسية، على الرغم من إصابته ببتر في الساق، إلا أن هذا لم ينل من عزيمته شيئا بل كانت حافزًا قويًا لدعمه وحصد العديد من البطولات سواء على مستوى الجمهورية أو على مستوى أفريقيا، هو محمود سامح صاحب الـ15 عاما، الذي كرمه أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مؤخرا.

مواجهة الصعوبات بالفروسية

على الرغم من صغر سنه، إلا أنه واجه العديد من الصعوبات التي كانت كفيلة أن توقف أحلامه وطموحاته، إلا أنه واجها بعزيمة وإصرار وتحدي من خلال رياضة الفروسية، التي أصبحت حياته تدور حولها، لا يعرف شيئا آخر سواها، وفق والدته: «محمود واجه صعوبات كتيرة مش سهلة على طفل في سنه لكن استقبلها كلها بصدر رحب وهزمها».

الفروسية، كانت المتنفس الوحيد لتحدي إصابته ببتر الساق، لكنه لم يكن يدرك أنه سيصبح بطلًا بها سواء على مستوى الجمهورية أم على مستوى أفريقيا، وفق حديث والدته لـ«الوطن»: «كان محمود بيتدرب في أي وقت هو فاضي فيه يدرب ودخل بطولات كتيرة وكان بيفوز بيها».

ساعات التدريب للاستعداد إلى البطولة

عدة ساعات يستغرقها «محمود» في التدريب على الفروسية، من أجل الاستعداد لأي بطولة، منها بطولة أفريقيا، «قبل أي بطولة محمود بيشغل أغلب وقته في التدريب من ساعه لـ3 ساعات يوميًا الصبح وبالليل دا بقى روتينه اليومي» وفق ما روته والدة «محمود»، التي كانت مصدر سعادة في حياة فلذة كبدها بدعمها وتشجيعها المستمر له، مشيرة إلى أنه يأمل في حصد العديد من البطولات والتتويج ببطولة العالم.