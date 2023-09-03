حظك اليوم الأحد برج الحمل مهنيا وعاطفيا

يتسم مواليد برج الحمل بالإخلاص في العمل أو العلاقات مع الآخرين بشكل عام، ولهذا تجد الكثيرين يحاولون التقرب من أصحاب هذا البرج، فضلا عن أنه يفضل قول الحقيقة مهما كلفة الأمر.

ووفق الموقع المختص بخبراء علم الفلك، تنشر «الوطن» لمحبي ومتابعي الخرائط الفلكية، من مواليد برج الحمل المهتمين بمعرفة ومتابعة حركة الفلك والكواكب، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، على هذا النحو:

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

ينصحك الفلك مولود برج الحمل أن تهتم اليوم بأدق بأبسط الأمور، ولا تنظر لما يدار حولك بتجاهل، فجميع الأحداث في صالحك وعليك استغلالها.

كما يطلب منك الفلك أن تتعلم من المهارات الجديدة اليوم، كونها تدعمك وتساعدك على التقدم في وظيفتك.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

وفي الجانب العاطفي فاليوم مولود برج الحمل يجب أن تستغل ميلك للاستقرار مع الشريك، فهو في حاجة لإثبات هذا الأمر، من خلال اختيار الكلمات والأفعال المباشرة.

مشاهير برج الحمل

تأتي الفنانة والمنتجة إسعاد يونس في مقدمة مشاهير وأعلام برج الحمل، بالإضافة للفنانة داليا مصطفى، وياسر جلال، وهشام إسماعيل، وأمل العوضي، وحمدي الميرغني، ومنذر رياحنة، والفنانة والممثلة العالمية رينية زيلويغر، والممثل البريطاني تشارلي هونام، وهيثم أحمد زكي.