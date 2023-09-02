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حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي.. «أجواء من الحب»

كتب:

هبهَ وهـدان
12:12 ص | السبت 02 سبتمبر 2023
برج الحمل

برج الحمل

اهتمام كبير لدى أصحاب الأبراج بمعرفة ما تخبرهم به توقعات الفلك؛ إذ أن الغالبية العظمى يفضلون أخذ قرارتهم بعد مراجعة البرج اليومي، ومن بينها حظك اليوم السبت الخاص بمواليد برج الحمل.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» والمتعلقة بتوقعات الأبراج، نوضح في التقرير التالي حظك اليوم برج الحمل على الصعيدين العاطفي والمهني، وفق الموقع المختص بخبراء علم الفلك، على هذا النحو:

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

يخبر علماء الفلك، مولود برج الحمل أن اليوم يحمل الكثير من الأمور السعيد على صعيد العمل؛ إذ أن هناك فرصة كبيرة للتقدم، وأنه في حال جرى منحك فرصة للقيادة يجب أن تتمسك بها، خاصة أن ذلك الوقت مناسب لإنجاز تلك المهام.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

يبدو لمولود برج الحمل أن اليوم من الأيام السعيدة بينه وبين الشريك، فيجب اقتناص الفرصة، فمن المتوقع أن تملأ أجواء الحب المنطقة المحيطة ببرجه، وتؤثر تلك الطاقة على علاقته بمن حوله، سواء من الأقارب أو الشريك أو حتى الأصدقاء المقربين.

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