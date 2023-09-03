حظك اليوم الأحد برج الجوزاء مهنيا وعاطفيا

التكيف مع الأمور كافة، واحدة من أبرز الصفات التي يتسم بها مواليد برج الجوزاء، ولهذا يجد البعض أن أصحاب هذا البرج يتناسبون مع وظائف بعينها كالوظائف الصعبة التي تحتاج للتكييف.

وتنشر «الوطن» لمحبي ومتابعي الخرائط الفلكية، من مواليد برج الجوزاء المهتمين بمعرفة ومتابعة حركة الفلك والكواكب، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفق الموقع المختص بخبراء علم الفلك، على هذا النحو:

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

ينضحك الفلك اليوم بأن تبتعد مولود برج الجوزاء عن التوتر في عملك وحاول أن تركز بقدر الإمكان للاخروج بنتائج جيدة، فاليوم الحظ بجانبك حاول وضح خطة تساعدك على إنجاز المهام المطلوبة منك.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

حاول أن يشعر الشريك بالغيرة لإعادة العلاقة معه، ولا تثير غضبه بتجاهلك لغضبه، فهو في حاجة لأن يشعر أنه مصدر اهتمام من جانبك.

وبالنسبة للأسرة والأصدقاء حاول قدر الإمكان أن تمنحهم جزءا من وقتك، واقضى معهم أطول فترة ممكنة حتى تشعر بالسعادة والحب الذي تفتقده أنت.

عيوب برج الجوزاء

ويعرف عن مولود برج الجوزاء أنه واحد من الشخصيات غير العاطفية على الإطلاق، ما يجعله قادرا على التخلي عن الأشخاص بكل سهولة، كما أنه فوضوي ولا يحب تنظيم أمور حياته، ويرجع ذلك إلى عدم حبه لأداء شيء بشكل تقليدي.