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لحظات مؤثرة في حياة الممثلة الهندية راخي ساوانت بعد اعتناقها الإسلام.. «بكت عند الكعبة»

كتب:

عبير خالد
06:28 م | السبت 02 سبتمبر 2023
الممثلة الهندية

الممثلة الهندية

منذ عام قررت الممثلة الهندية راخي ساوانت اعتناق الإسلام، والتعرف على أركانه والامتثال لتعليماته ثم ظهرت في مقطع فيديو جديد أثناء تأديتها العمرة، وهي مرتدية الحجاب والعباءة وتلمس الكعبة وتنهمر الدموع من عينيها، الأمر الذي لاقى تفاعلًا كبيرًا على منصات السوشيال ميديا.

وثقت الممثلة الهندية لحظات مؤثرة في حياتها، تمثلت في لمسها للمرة الأولى للكعبة المشرفة، وظلت «راخي» تردد العديد من الكلمات، التي لم تكن مفهومة إلى حد ما، لأنها لا تزال تتحدث بلغتها الهندية، ولم تنطق العربية لمعرفة المزيد عن القصة يمكن النقر هــــــــــــــــنا 

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بقلم عبير خالد