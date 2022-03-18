اعتناق توماس بارتي الإسلام.. مأذون شرعي يعلن التفاصيل

تصدر اسم لاعب كرة القدم البريطاني «توماس بارتي» منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ومحركات البحث، بعد أن أعلن اعتناقه لديانة الإسلام، فظهرت حالة من السعادة، خيَّمت على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشرت منشورات المباركة والتعبير عن السعادة والفخر، فقد جاء خبر اعتناقه للإسلام مفرحا للعديد من المسلمين، حيث تلقى اللاعب البريطاني توماس بارتي عددا كبيرا من منشورات المباركة والتهنئة على هذه الخطوة.

اعتناق توماس بارتي للإسلام

انتشرت صور اللاعب البريطاني «توماس بارتي» بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي، وقد اعتنق بارتي ديانة الإسلام على يد مأذون شرعي في بريطانيا، حيث نشرت إحدى الصفحات، تدعى «مأذون شرعي معتمد فى لندن»، صورا للاعب البريطاني بصحبة أحد المأذونين معلنة اعتناقه للإسلام.

ظهر «بارتي»، في الصور مع أحد المأذونين الشرعيين في لندن، ممسكا بمصحف، واللاعب البريطاني توماس بارتي، هو أحد لاعبي نادي أرسنال الإنجليزي، واعتنق اللاعب البريطاني، الديانة الإسلامية عن عمر ناهز الـ28 عاما.

من هو توماس بارتي الذي اعتنق الإسلام

والجدير بالذكر أن اللاعب البريطاني، «توماس بارتي»، الذي اعتنق الإسلام اليوم، شارك في خسارة فريقه الماضية على يد فريق ليفربول بهدفين مقابل لا شيء ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، ويلعب باستمرار على حساب النني.

وبدأ بارتي ممارسة كرة القدم في إسبانيا، حيث تمت إعارته من نادي أتلتيكو مدريد إلى فريقي ريال مايوركا وألميريا بين عامي 2013 و2015، وجاء ذلك قبل عودته للروخيبلانكوس، الذي لعب له لمدة 5 سنوات متتالية.

ونال بارتي فرصة كي يلعب على المستوى الدولي بتمثيل منتخب غانا عام 2016 بعد أن ظهر مع أتلتيكو في أول موسم له مع الفريق الأول، وتحول بعدها إلى عنصر أساسي في منتخب النجوم السوداء على مدار السنوات الماضية، وظهرمعه في 38 مباراة، التي سجل خلالها 12 هدفا.